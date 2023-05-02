Более 1600 обращений граждан по поводу присасывания клещей зафиксировано в Тюменской области

В медорганизациях Тюменской области зарегистрировано 1608 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 283 – дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, ведется в регионе со 2 марта 2023 года.

С начала сезона (с 16.03.2023) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмень и Тюменском районе (879), г. Ишим (72), Заводоуковском городском округе (94), г. Тобольск и Тобольском районе (106), Исетском (57), Ялуторовском (48) и Упоровском (36) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.