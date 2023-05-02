Два жителя Ишима получат по 40 тыс рублей за информацию о виновниках пожаров

15:51 02 мая 2023
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В Тюменской области произведены первые выплаты за предоставление достоверной информации о поджигателях.

Ишимцы сообщили в правоохранительные органы о людях, по чьей вине случились возгорания в деревне Стрехнино (в пойме реки Карасуль) и в поселке Заозерный.

В Тюменской области денежное вознаграждение (https://t.me/av_moor/468) выплачивается за:
▪️данные о поджигателе - 40 000 рублей;
▪️помощь в задержании виновника – 50 000 рублей.

С 3 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим: жителям запрещено посещать леса, разжигать костры.

Владельцам частных домов и дачникам эксперты советуют очистить придомовую территорию от сухостоя, иметь первичные средства пожаротушения, бочку с водой.

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