Два жителя Ишима получат по 40 тыс рублей за информацию о виновниках пожаров

В Тюменской области произведены первые выплаты за предоставление достоверной информации о поджигателях.

Ишимцы сообщили в правоохранительные органы о людях, по чьей вине случились возгорания в деревне Стрехнино (в пойме реки Карасуль) и в поселке Заозерный.

В Тюменской области денежное вознаграждение (https://t.me/av_moor/468) выплачивается за:

▪️данные о поджигателе - 40 000 рублей;

▪️помощь в задержании виновника – 50 000 рублей.

С 3 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим: жителям запрещено посещать леса, разжигать костры.

Владельцам частных домов и дачникам эксперты советуют очистить придомовую территорию от сухостоя, иметь первичные средства пожаротушения, бочку с водой.