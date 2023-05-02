Семья с тройней из Вагайского района получит 3,3 млн рублей матпомощи

Губернатора Моор подписал распоряжение о выделении многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальной помощи в размере 3,3 млн рублей.

"Теперь в семье семеро детей. Благодаря единовременной выплате земляки смогут построить или приобрести более просторное жилье. Эта мера поддержки родителей, у которых рождается сразу трое и более малышей, действует в нашем регионе уже 10 лет. За это время выплата предоставлена 56 семьям на общую сумму более 224,5 млн рублей", - отметил губернатор в своём Telegram-канале.

Как пояснили в департаменте соцразвития, матпомощь предоставляется семьям, в которых родилась тройня или более детей, на улучшение жилищных условий (можно построить дом или купить квартиру). Размер всегда разный, так как рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и имеющегося жилья.