Тюменцы в Первомай провели митинг у стелы "Город трудовой доблести"

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Первомайский митинг прошел у стелы "Город трудовой доблести" в сквере Николая Машарова в Тюмени, участие в нем приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, депутаты областной и городской дум и другие почетные лица.

"Два года назад президент России своим указом присвоил Тюмени высокое и очень почетное звание "Город трудовой доблести". Это дань глубокого уважения к трудовому подвигу, который совершили наши земляки в трудные военные годы. Множество предприятий эвакуировали к нам из центральной части России. Они были очень быстро развернуты и начали выпускать продукцию для фронта. Тюмень стала одним большим госпиталем, где лечили наших воинов. Вся страна сплотилась вокруг одной главной цели — победы над фашизмом. Как и сейчас, весь российский народ сплотился вокруг нашего президента Владимира Путина и нашей армии для того, чтобы защитить независимость и суверенитет России", — обратился к участникам митинга Александр Моор.

Кухарук отметил, что митинг является началом новой городской традиции — возлагать цветы к стеле "Тюмень — город трудовой доблести" и проводить здесь торжественные мероприятия. "Мы вспоминаем всех, кто ковал Победу в тылу, говорим слова благодарности людям, восстанавливавшим разрушенную войной страну, и отдаем должное послевоенным поколениям, которые ударным трудом строили Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, развивали промышленность и социальную инфраструктуру Тюмени. Благодаря им мы сегодня гордимся своим городом", - подчеркнул глава города.

Празднование Дня Весны и Труда продолжилось в ДК "Нефтяник". Здесь состоялось торжественное собрание представителей трудовых коллективов региона, вручение наград за добросовестный труд. Особые слова поздравления и благодарности губернатор вновь адресовал ветеранам.