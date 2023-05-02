Патриотические акции проходят в музеях Ишима

В апреле в Ишимском музейном комплексе имени П.П. Ершова традиционно проводятся мероприятия патриотического характера: выставки "Своих не бросаем" и "От Афгана до Чечни" в музее "Городская управа".
В этом же музее набирает популярность краеведческая мемо-игра под названием "Мой город". Научный сотрудник музейного комплекса Константин Иванов проводит лекторий на военную тематику. Он рассказывает об интересных моментах из жизни фронтовиков, объясняет, где и как можно найти информацию о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.
По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.
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