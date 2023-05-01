Тюменские учителя находятся на 3 месте в УрФО по уровню зарплат

Уровень зарплат учителей Тюменской области выше общероссийского и на третьем месте в Уральском федеральном округе, сообщает Росстат.



В среднем по стране зарплата учителей школ составила 49 тыс. 668 рублей, в Тюменской области — 52 тыс. 421 руб. Для сравнения: в регионе средняя зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей — 51 тыс. 77 руб.

В УрФО по зарплатам обгоняют северные округа: в ЯНАО преподаватели получали 116 тыс. 302 руб., в ХМАО-Югре — 80 тыс. 709 руб. В Свердловской области учителям платили по 46 тыс. 414 руб., в Челябинской — 39 тыс. 738 руб., в Курганской — 33 тыс. 796 руб.

Воспитатели детсадов Тюменской области зарабатывали 49 тыс. 142 руб. при общероссийском показателе 43 тыс. 64 руб. В УрФО педагогам дошкольного образования платили от 31 тыс. 576 руб. до до 101 тыс. рублей, уточнил Вслух.ру.