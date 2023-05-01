Возможность подключить газ получили две тысячи домов на юге Тюменской области

Более 2 тыс. жилых домов в селах Абатского, Аромашевского, Вагайского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Исетского, Уватского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов в 2022 году получили возможность подключиться к газоснабжению, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Построили газопроводы-вводы, проложили 163,9 км газораспределительных сетей. В рамках программы газификации сельских населенных пунктов в регионе в 2022 году, направлено более 492 млн рублей, сообщает Тюменская линия.

В 2023 году к газовым сетям смогут подключиться потребители в 30 сельских населенных пунктах Ишимского и Казанского районов. За счет инвестиций ПАО "Газпром" в 2022 году выполнили работы по строительству газораспределительной станции "Ишим-2" производительностью 67,5 тыс. кубометров в час, построили межпоселковый газопровод от ГРС до п. Новоселезнево Казанского района протяженностью 150,6 км.