Как просить прибавки к зарплате, рассказали эксперты

По данным "Авито Работа" работодатели Тюменской области в первом квартале предлагали сотрудникам среднюю зарплату 57 600 рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года она выросла на 24%. Наиболее оплачиваемыми в Тюменской области по размеру оплаты труда входят строительная отрасль (67 100 руб.), транспортно-логистическая сфера (64 800 руб.) и автомобильный бизнес (61 000 руб.).

Как рассказала региональный представитель платформы на Урале Елизавета Чурина, опрос, проведенный накануне 2023 года, показал, что 31% респондентов рассчитывают получить прибавку, оставаясь в текущей компании, а 13% респондентов намерены продвинуться в должности с ростом оплаты труда.

Так как просить о повышении заработков? Прежде чем направляться к руководству с просьбой о повышении зарплаты, рекомендуется проанализировать рынок труда в регионе и отрасли, узнать средний размер заработков и сколько предлагают другие компании на аналогичных позициях. Ведущий карьерный консультант ANCOR Константин Витеев говорит, что это легко сделать на джоб-бордах — онлайн-площадках по найму персонала и поиску вакансий.

- Провести анализ рынка на предмет оплаты труда можно с помощью работных сайтов. Также важен анализ конкурентной среды. Соискатель должен оценить другие резюме: опыт, зарплатные ожидания кандидатов и сопоставить это со своим профайлом, понять свои преимущества. И на основе всего этого уже выработать свое позиционирование, профессиональное и ценовое, — подчеркивает эксперт.

Константин Витеев приводит такие возможные причины для прибавки зарплаты: текущая заработная плата не соответствует рыночной, расширилась зона ответственности сотрудника, функциональный пул задач выходит за пределы должностных обязанностей, сотрудником предложены и реализованы идеи для развития бизнеса компании, на регулярной основе перевыполняются плановые ключевые показатели, сотрудник прошел дополнительное обучение, повысил свою квалификацию, приобрел дополнительные навыки, которые могут пригодиться в компании, сообщает Мегатюмень.