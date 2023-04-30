Влияет ли отопление на линьку собак, рассказала ветеринар

Период линьки у собак зависит от температуры воздуха и продолжительности светового дня.

- В это время у питомца вырабатывается повышенное количества мелатонина, который отвечает за густоту шерсти, - поясняет ветеринар Марина Зудина. – Сезонная линька обычно происходит осенью и весной, длится 2-3 недели. Пес теряет старый подшерсток и остевые волосы, взамен отращивая новые – более подходящие текущему сезону. Зимой шерстка защищает животное от холода, летом – от перегрева. Также линька, как дополнительный бонус, оберегает собак от инфекций и паразитов.

Специалист рассказала, что у собак, живущих в домах и квартирах, может случиться внеурочная линька. Например, при включении или отключении центрального отопления. Иногда случаи потери шерсти у собак могут быть связаны с перенесенным стрессом, а также периодом беременности и кормления, сообщает АиФ-Тюмень.

- Чтобы замена шерстного покрова протекала быстро, надо обеспечить пса правильным кормом. В питании должен преобладать белок, который обеспечивает блеск, мягкость и крепкую структуру волоса. Желательно вводить в рацион качественные мясные продукты и субпродукты, в том числе в сыром виде, - сообщила ветеринар. – Подкармливайте собаку витаминами. К препаратам, улучшающим волосяной покров, относятся: пивные дрожжи, рыбий жир и витамин В.