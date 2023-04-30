Тюменцы могут стать участниками образовательного форума уральской молодежи

В Челябинске с 24 по 29 июня состоится 13-й форум уральской молодежи "Утро". Участников ждут образовательная программа и грантовый конкурс. Подать заявку необходимо до 9 мая на платформе "Росмолодежь.События".

Участников ждут 6 образовательных треков — "Педагоги и наставники", "Молодость и туризм", "Медиасоздатели Урала", "КультУралист", "Команда первых" и "Добрые люди". Для них пройдут лекции, тематические встречи, мастер-классы.

В делегацию Тюменской области, которая представит регион на 13-м форуме "УТРО", войдут 70 человек. Также свои силы попробуют представители новых регионов России — жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Ежегодно мы формируем делегацию из идейных ребят, которые действительно горят своим делом. Они хотят покорять новые высоты, приобретать знания и открывать неизведанные горизонты. На форуме можно найти ресурсы и единомышленников для реализации задуманного. Поэтому ждем, что наши лидеры привезут новые масштабные проекты, которые сделают регион только лучше", — рассказала корреспонденту Мой-портал.ру Виктория Янева, руководитель делегации Тюменской области на форуме "УТРО".