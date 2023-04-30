Около миллиона рублей получила тюменская молодежь на реализацию проектов

В Тюменской области завершился первый этап конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Участники прошли образовательную программу, доработали свои идеи с наставниками и защитили проекты перед экспертами. 13 инициатив получили ресурсную поддержку на реализацию.

На первую волну конкурса подали более 150 заявок. В онлайн и офлайн-форматах на интенсивах под руководством экспертов участники прорабатывали свои идеи и заполняли паспорта проектов. Также все желающие могли посетить индивидуальную консультацию с наставниками конкурса.

Очная защита проектов прошла одновременно в трех городах — Тюмени, Ишиме и Тобольске — для 75 команд. В экспертный совет вошли представители власти, деятели молодежной политики, победители федеральных грантовых конкурсов и члены IV созыва общественной палаты Тюменской области. Поддержку на реализацию своей идеи получили 13 участников из Тюменского, Тобольского, Заводоуковского, Юргинского и Исетского районов на общую сумму 952 000 рублей.

Самую крупную сумму гранта, 100 000 рублей, получили тюменцы Амит Камбодж и Дарина Чиркова. Проект Амита — патриотический спектакль "Музыка Свободы" — расскажет молодежи реальные истории трех ополченцев Донбасса и продемонстрирует историческое единство с Россией. Дарина представила инициативу "В регистре": тюменцы узнают больше о донорстве крови и костного мозга, а также смогут пополнить регистр доноров, сообщает КП-Тюмень.