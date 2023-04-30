Специалисты Медгорода могут визуализировать дыхание через специальную систему

На базе тюменского Медицинского города сотрудники радиотерапевтической службы, медицинские физики, радиотерапевты и IT-отдел разработали и внедрили систему визуализации акта дыхания для пациентов, получающих лучевое лечение. Это важно при проведении лучевой терапии у пациентов с пораженными органами, которые двигаются во время дыхания (например, легкие, молочная железа, грудная стенка, и т.д), для более точного облучения пораженной части.

Специалисты Медгорода разработали систему визуализации, чтобы пациент мог заполнять легкие воздухом до необходимого уровня, самостоятельно контролируя процесс. "Пациентам получают лечение в более комфортных условиях, а у врача-радиотерапевта появляется возможность качественного контроля максимальной точности облучения. Это обеспечивает лучшую переносимость лучевой терапии и снижает риск развития осложнений", — пояснила Анна Логвиненко, заведующая радиотерапевтическим отделением №2.

Система состоит из камеры, wi-fi роутера, телефона и подставки. Камера ведет запись экрана, на котором видна кривая дыхания в режиме онлайн, и передает эти данные по сети на телефон пациента, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).