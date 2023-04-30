Декларационная кампания по доходам за 2022 год завершается в Тюменской области

До 2 мая жители Тюменской области должны отчитаться о доходах, полученных в определенных случаях. В праздничные выходные рекомендуем заняться этим вопросом и заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Всего должны отчитаться около 45 тысяч человек, более 19 тысяч из них — за продажу транспорта ранее минимального срока владения (то есть до трех лет). Если сумма дохода от продажи не превышает установленный размер имущественного налогового вычета (250 тысяч рублей), то декларацию сдавать не нужно.

Нужно предоставить декларацию 3-НДФЛ в случае продажи квартиры при сроке владения менее пяти лет. При этом есть исключения для многодетных семей, которые решили улучшить жилищные условия. Также срок владения сокращен для семей до 3 лет, если речь о продаже единственного жилья.

Отчитаться необходимо индивидуальным предпринимателям, применяющим общую систему налогообложения, нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и другим лицам, занимающимся частной практикой.

Более полную информацию можно найти на официальном сайте УФНС по Тюменской области, сообщил Вслух.ру.