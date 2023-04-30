Для тобольских школьников проведут уроки эмоциональной грамотности

Как рассказала педагог-психолог, руководитель детского центра по развитию эмоционального интеллекта Тобольска Марина Шеина, проект "Уроки эмоциональной грамотности" направлен на детей 7-9 лет, в первую очередь он решает задачу социализации ребенка. Старт намечен на 1 сентября. На реализацию направили 65 тыс. рублей по итогам первого конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

"Благодаря развитию эмоционального интеллекта и навыков коммуникации улучшаются взаимоотношения в группе сверстников, а встречи с родителями способствуют созданию доброжелательной атмосферы в семье школьников. В рамках проекта в трех школах Тобольска №7, №18, №14 — реализуют курс "Юный повелитель эмоций" для детей 7-9 лет, встречи с родителями и педагогами по вопросам развития эмоционального интеллекта детей, обучения без принуждения, формированию навыков будущего", — добавила Марина Шеина.

По результатам реализации проекта составят методические рекомендации. Их предоставят для свободного доступа учителям и педагогам-психологам начальных школ Тобольска. Памятки для родителей напечатают в виде буклетов. В дальнейшем их распространят через классных руководителей начальных классов школ города, сообщила Тюменская линия.