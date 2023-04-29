В Тюмени пройдет фестиваль "Нехолодно. Модные сезоны"

В ДК "Нефтяник" проходит фестиваль "Нехолодно. Модные сезоны". - Главное событие в индустрии моды в Тюмени в этом году. Участие в показе - обязательная программа для нашего тюменского проекта "Улица российских дизайнеров", - сообщил генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

- Зрители увидят массу интересного и красочного. Мы же подготовим показ 30 образов, которые сформирует тюменский стилист Карина Мальчихина из коллекций местных дизайнеров, представленных в ЦУМе.

Ведущим экспертом на фестивале станет известный стилист Влад Лисовец. Зрителей ждет масштабный модный шоу-показ коллекций уже известных и начинающих российских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, гости проекта получат возможность посетить интерактивные площадки партнеров проекта, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.