Документальный фильм "Герои советского нью-вейва" смогут бесплатно посмотреть тюменцы

5 мая в 19:00 в открытом киноклубе начнется показ документального фильма "Герои советского нью-вейва" о зарождении новой волны в СССР. Картина рассказывает о попытках музыкантов двигаться в новом направлении в условиях цензуры и об эпохе "перестройки", когда артисты получили свободу самовыражения. После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями от увиденного.

В фильме представлены многие ключевые коллективы новой волны, включая группы "Альянс", "Центр", "Странные игры", "Кофе", "Ночной проспект", "Игры", "АВИА", "Биоконструктор", "Дурное влияние".

Сеанс пройдет в большом зале "Конторы пароходства". Вход свободный, но необходима регистрация в группе мультицентра в социальной сети Вконтакте. Возрастное ограничение — 18+, сообщает КП-,Тюмень.