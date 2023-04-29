Документальный фильм "Герои советского нью-вейва" смогут бесплатно посмотреть тюменцы

5 мая в 19:00 в открытом киноклубе начнется показ документального фильма "Герои советского нью-вейва" о зарождении новой волны в СССР. Картина рассказывает о попытках музыкантов двигаться в новом направлении в условиях цензуры и об эпохе "перестройки", когда артисты получили свободу самовыражения. После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями от увиденного.
В фильме представлены многие ключевые коллективы новой волны, включая группы "Альянс", "Центр", "Странные игры", "Кофе", "Ночной проспект", "Игры", "АВИА", "Биоконструктор", "Дурное влияние".
Сеанс пройдет в большом зале "Конторы пароходства". Вход свободный, но необходима регистрация в группе мультицентра в социальной сети Вконтакте. Возрастное ограничение — 18+, сообщает КП-,Тюмень.
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