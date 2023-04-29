В Ишиме состоится премьера спектакля "Олеся"

30 апреля в 16 часов в молодежном театре "Пульс" в Ишиме состоится премьера спектакля по повести Куприна "Олеся". Постановка завоевала Гран-при открытого межрегионального фестиваля творчества "Ишимские имена".

Режиссер "Пульса" Юлии Бачуриной отметила, что детям нужно ставить задачи чуть сложнее, чем они могут выполнить. Это помогает им расти.

"Сценарий я писала дольше, чем обычно, тщательно прорабатывала, продумывала каждую деталь. А хороший материал – половина успеха постановки. Благодаря необычным декорациям спектакль получился мистическим. Дети настолько правдоподобно сыграли, что члены жюри поверили в происходящее на сцене и отметили высокий уровень мастерства юных актеров, - рассказала Юлия.

Доцент кафедры режиссуры ТюмГИК Сергей Линдер похвалил игру 12-летнего Артёма Таута, который сыграл Ярмолу, безграмотного деревенского пьяницу. Он сказал, что мальчик ни разу за весь спектакль не выключился и блестяще протянул на себе роль такого сложного персонажа через всю постановку. Преподаватель подчеркнул, что ребята абсолютно не по-детски отыграли взрослые роли. Для Юлии Бачуриной, которая сама училась в мастерской Линдера, это стало лучшей оценкой ее работы.

Гран-при стал для Юлии Бачуриной и ее коллектива неожиданностью, потому что в театральной номинации работы представили сильные коллективы, сообщила Тюменская линия.