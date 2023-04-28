Сладковские школьники приняли участие в "Диктанте Победы"

27 апреля в Сладковской школе состоялся Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – "Диктант Победы", инициированный ВПП "Единая Россия" совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, ВОД "Волонтеры Победы", "Российским союзом ветеранов" и Рособрнадзором.

В течение 45 минут участники должны были выполнить 25 заданий. Вопросы касались победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождения Донбасса от немецких оккупантов и прорыва блокады Ленинграда.

В диктанте приняло участие более 100 обучающихся, родителей, педагогов и сотрудников Сладковской СОШ.