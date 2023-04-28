Трудовые коллективы участвуют в проекте "Область здоровья"

16:42 28 апреля 2023
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26 апреля состоялась очередная презентация проекта "Область здоровья", который реализует клуб "Антей" при поддержке областного депспорта.

Участники  проекта выполняют производственную гимнастику прямо в офисе. Кто-то занимается ею индивидуально в обеденный перерыв, а есть те компании, что устраивают коллективные "физкультминутки". Это помогает улучшить работоспособность персонала, снизить утомляемость, снять психологическое напряжение и сформировать полезные привычки. К проекту уже присоединилось свыше 25 тысяч участников из Тюменской области.

В рамках проекта выпущено 30 видеороликов длительностью 20 минут с практическими рекомендациями от квалифицированных инструкторов по гимнастике для глаз, дыхательной гимнастика, самомассажу, упражнениям для снятия напряжения в теле.

Героями видеороликов стали именитые тренеры и спортсмены, известные не только в Тюменской области, но и во всей стране. Среди них рекордсмен по легкой атлетике Тюменской области и ветеран спорта Сергей Шорохов, мастер спорта России международного класса по бодибилдингу и чемпионка мира по фитнесу Светлана Артемова, тренер высшей категории по греко-римской борьбе, лауреат конкурса "Спортивная элита Тюменской области" в номинации "Лучший детский тренер" Александр Захаров и другие.

Посмотреть ролики можно здесь

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