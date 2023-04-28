Жители Тюменской области ждут открытия новых кинозалов

Десять заявок на конкурс Фонда кино подали муниципальные учреждения культуры из Ишима, Тобольска и Увата, а также Абатского, Аромашевского, Казанского, Тюменского, Тобольского, Юргинского районов.
В случае победы конкурсанты получат финансовую поддержку Фонда в 9 млн рублей на создание (модернизацию) кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Средства пойдут на покупку современного оборудования – проекторов, звуковых процессоров, акустических систем, экранов.
В прошлом году при поддержке Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в регионе открыты три кинозала – в Ярково, Нижней Тавде и Голышманово.
Это возможность для жителей небольших населенных пунктов Тюменской области разнообразить культурный досуг и увидеть новинки кинопроката, не выезжая в город.
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