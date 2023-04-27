Книжный обменник в Тюмени открывает новый сезон

Городской Книжный обменник откроется в Тюмени в субботу, 29 апреля, возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51).

В 2023-м проекту исполняется 18 лет. Все эти годы его правила остаются неизменными. Книжный развал работает с 12 до 15 часов. Заплатив за вход 10 рублей, горожане могут обменять свои хорошие, но больше не нужные книги на те, что принесли другие гости. Принимается художественная и научно-популярная литература.

Для обмена детской литературой будет установлен отдельный стол. Ребята могут пройти на Книжный обменник бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Кроме того, по соседству с книжным развалом откроется уже традиционная мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Также будет организован сбор макулатуры.

В этом году благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Книжном обменнике в рамках проекта "Традициями сильны" состоятся несколько мастер-классов. 29 апреля семейный мастер-класс по театру теней проведёт основательница театра "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова.

Кроме того, гости Книжного обменника смогут сделать снимки в уникальной фотозоне: в обрамлении великолепного оригинального наличника, украшенного традиционной рельефной тюменской резьбой. Его отреставрировал и установит известный тюменский мастер Вадим Шитов.