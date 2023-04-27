Юные издатели-тюменцы победили в международном конкурсе

Начинающие издатели Тюменской области взяли золото, серебро и спецпризы на Международном конкурсе "Все краски Севера".

Трамплином к международному успеху юных тюменцев стал региональный проект "Солнечные страницы детства", реализованный на средства гранта губернатора.

Проект "Солнечные страницы детства" стартовал в ноябре 2022 года. В библиотеке им. Менделеева был организован конкурс рукописных книг: дети, коллективы и семьи делали рукотворные книги с авторскими историями. В этом году на конкурс поступило 149 авторских рукописных книг. В нём приняли участие более 400 конкурсантов от 5 лет до 21 года, что в два раза больше предыдущего отбора!

Каждый участник регионального проекта "Солнечные страницы детства" получил ценные подарки. А лучшие работы регионального конкурса приняли участие в Международном конкурсе "Все краски Севера" в Мурманске. Там юные тюменцы в возрасте от 7 до 12 лет получили шесть наград!

1 место в номинации "Заповедная страна" за семейную книгу "Путевые заметки" получила Есения Герасимова из Тюмени.

2 место в этой же номинации за семейную книгу "Сказки мудрого оленя завоевал Александр Артеменко из Тюмени.

2 место в номинации "Литературные подарки" у Снежаны Мирошниченко с книгой "Наум" из Тюмени.

Специальными призами отмечены Анна Чиковани, написавшая "Историю Снупа", Снежана Мирошниченко ("Наум"), а также воспитанники детского центра "Капельки дождя" за коллективную работу "О себе и о других".

Кроме того, книги начинающих издателей отправились в большое путешествие по Тюменской области в передвижной выставке. Так, до 15 мая выставку можно посмотреть в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.