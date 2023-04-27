Имена лучших педагогов допобразования назовут в Тюмени

27 апреля в Год педагога и наставника во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".
Торжественное открытие запланировано на 9:30. После него участники приступят к конкурсным испытаниям.
Педагоги выполнят задания по двум трекам:
"Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей". Конкурсанты методом случайной жеребьевки поделятся на несколько команд, создадут и представят проект.
"Высшая Лига дополнительного образования детей". Каждому конкурсанту в ходе профессионального диалога и обсуждения представится возможность обосновать и выразить свою профессиональную позицию и систему взглядов на тему "Наставничество: модный тренд или осознанная необходимость?". Жюри оценит понимание современных тенденций развития дополнительного образования детей, общую эрудицию, владение риторическими навыками публичной деловой речи.
В этом году по итогам заочного тура к испытаниям приступят 20 человек в семи номинациях.
В 14:20 в концертном зале Дворца состоится подведение итогов и церемония награждения победителей.
Победители регионального этапа будут делегированы для участия во всероссийских испытаниях конкурса.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru