Имена лучших педагогов допобразования назовут в Тюмени

27 апреля в Год педагога и наставника во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Торжественное открытие запланировано на 9:30. После него участники приступят к конкурсным испытаниям.

Педагоги выполнят задания по двум трекам:

"Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей". Конкурсанты методом случайной жеребьевки поделятся на несколько команд, создадут и представят проект.

"Высшая Лига дополнительного образования детей". Каждому конкурсанту в ходе профессионального диалога и обсуждения представится возможность обосновать и выразить свою профессиональную позицию и систему взглядов на тему "Наставничество: модный тренд или осознанная необходимость?". Жюри оценит понимание современных тенденций развития дополнительного образования детей, общую эрудицию, владение риторическими навыками публичной деловой речи.

В этом году по итогам заочного тура к испытаниям приступят 20 человек в семи номинациях.

В 14:20 в концертном зале Дворца состоится подведение итогов и церемония награждения победителей.

Победители регионального этапа будут делегированы для участия во всероссийских испытаниях конкурса.