Фестиваль-конкурс гармонистов пройдет во всех регионах УФО

Организаторами было принято решение о проведении следующего фестиваля в статусе окружного. И уже в этом году он проходит во всех регионах Уральского федерального округа при поддержке полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

В торжественной церемонии открытия фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" Уральского федерального округа, которая состоится в г. Челябинске 28 апреля в концертном зале "Таганай", примут участие все регионы УФО. Тюменскую область представит обладатель Гран-при областного фестиваля-конкурса гармонистов 2022 года Сергей Окороков и государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени".

Специальным гостем станет творческий коллектив из Москвы – группа "ГармоньDrive". Накануне открытия, 27 апреля, лидер группы Павел Уханов проведет мастер-класс по игре на гармони.

Трансляция концерта-открытия 28 апреля пройдёт в виртуальных концертных залах Тюменской области и во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени.