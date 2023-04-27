Власти Тюмени отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

Решение об отмене принято по итогам организационного комитета по подготовке и проведению общегородских мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Традиционного праздничного фейерверка на набережной не будет. Вместе с тем, в честь Дня Победы 1 и 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий", - сообщил глава города Руслан Кухарук.