Тоболяки поздравляют ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Победы поздравления главы региона Александра Моора и подарочные наборы тюменских производителей получили 214 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Тобольске.

Август Николаевич Ишимцев попал на фронт 17-летним мальчишкой, весной 1944 года направлен на Ленинградский фронт в должности рядового артиллериста-наводчика противотанковой пушки. Победу Август Николаевич встретил в Ленинграде. С супругой Капиталиной Петровной прожили 62 года, вырастили двух детей, имеет четырех внуков, пятерых правнуков.

Виктор Архипович Паршуков воевал на 3-ем Прибалтийском фронте. Затем служил на 2-ом Прибалтийском. За геройски подбитый танк Виктора Паршукова назначили командиром пулеметного расчета. За Ригой попал под гранатный обстрел. Победу встретил в госпитале. Прожил в браке со своей супругой Ульяной Федоровной 69 лет. Они и по сей день вместе. Воспитали пятерых детей, которые подарили им девять внуков, а те – правнуков.

Ветеранов поздравили начальник управления социальной защиты населения города Тобольска Елена Елесина и председатель Тобольского городского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь.