Тюменцев просят внимательнее следить за детьми на самокатах и велосипедах

В Тюмени каждый день в ДТП попадают дети на самокатах и электросамокатах. ГИБДД рекомендует родителям обратить внимание на дорожную безопасность детей, а водителям быть внимательнее в дворовых территориях и жилых зонах.

Последний случай - 9-летняя самокатчица столкнулась с автомобилем "Лада Веста" во дворе дома на улице В.Гнаровской. Предварительно, девочка ударилась в заднюю правую часть автомобиля и получила ссадины, ей оказана помощь на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.