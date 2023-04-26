Тюменцев просят внимательнее следить за детьми на самокатах и велосипедах

18:00 26 апреля 2023
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В Тюмени каждый день в ДТП попадают дети на самокатах и электросамокатах. ГИБДД рекомендует родителям обратить внимание на дорожную безопасность детей, а водителям быть внимательнее в дворовых территориях и жилых зонах.

Последний случай - 9-летняя самокатчица столкнулась с автомобилем "Лада Веста" во дворе дома на улице В.Гнаровской. Предварительно, девочка ударилась в заднюю правую часть автомобиля и получила ссадины, ей оказана помощь на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.

 

Теги: безопасность дорожного движения , дети , ДТП
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