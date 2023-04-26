В Ярковском доме-интернате капитально обновили жилой корпус

27 апреля в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов после капремонта торжественно откроют жилой корпус. Капремонт проведен по регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", всего на него из средств областного бюджета было выделено около 70 млн рублей.

Капитальный ремонт проведен в трехэтажном здании на 120 мест, в котором будут проживать люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся в постороннем уходе и наблюдении. Жилой корпус соответствует всем требованиям пожарной безопасности и доступности объектов для маломобильных граждан. Установлена сенсорная панель с возможностью выхода в интернет, тактильные мнемосхемы для облегчения внутренней навигации с дублированием шрифтом Брайля, лестничный подъемник.

Жилые комнаты оборудованы современной мебелью, создана уютная домашняя обстановка, обеспечено индивидуальное прикроватное освещение. В холлах оборудованы места для отдыха, предусмотрены комнаты самообслуживания, где проживающие самостоятельно могут что-то приготовить или посидеть за чашкой чая. На каждом этаже для приема пищи имеется буфетная комната. В честь новоселья волонтеры ООО "Тюменьмолоко" передали для проживающих подарки, которые помогут сделать их быт еще уютнее.

Ярковский дом-интернат является одним из старейших домов-интернатов в Тюменской области - в этом году ему исполняется 65 лет. В настоящее время на территории дома-интерната размещено 6 жилых корпусов, медицинский корпус, баня, часовня. Проживает в доме-интернате более 400 человек.