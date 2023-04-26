В Тюменской области снова стартовал "Марафон добрых дел"

Региональное мероприятие начинается с "Весенней недели добра", которая пройдет с 25 апреля по 12 мая. Молодежные и детские общественные объединения, некоммерческие организации (государственные и муниципальные учреждения, общественные фонды, некоммерческие партнерства), коммерческие организации и другие инициативные граждане смогут принять участие в череде благотворительных и добровольческих акций.

Этой весной волонтеры примут участие в эстафете поздравлений ко Дню Победы - "Победа! Мы помним!", организуют мероприятия по оказанию поддержки ветеранам войны и труда - "#ВетераныСпраздником", проведут добровольческую акцию для старшего поколения - "Бабушка в теме" и мероприятия в рамках экологической инициативы "Вода России" по очистке от мусора территорий стихийного отдыха горожан - "ЭКО-волонтер" .

Кроме того, общественные объединения, организации, фонды, государственные и муниципальные учреждения могут придумать и провести иные благотворительные акции по поддержке социально незащищенных слоев населения, благоустройству территорий и охране животных. Участие в "Весенней неделе добра-2023" подтвердили более 50 волонтерских команд.

Информацию о проведенных акциях участники размещают в социальных сетях с #весенняянеделядобра72, #ПобедаМыпомним72, #БабушкаВтеме72, #ВетераныСпраздником. Самые активные участники "Весенней недели добра – 2023" получат дипломы и памятные призы.

Вторым мероприятием Марафона добрых дел станет проект "Делаем добро вместе", который состоится осенью.