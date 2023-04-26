Лидия Русакова представляет Тюмень на Всероссийском съезде народных учителей

В Год педагога и наставника более 300 человек стали участниками первого Всероссийского съезда народных учителей, который проходит на площадке Ульяновского педагогического университета имени И.Н. Ульянова. В очном формате на съезд были приглашены 11 народных учителей из десяти регионов страны, в том числе директор средней школы №70 Тюмени Лидия Русакова.

Лидия Николаевна – заслуженный учитель РФ. Свою педагогическую деятельность начала в 1979 году, неоднократно побеждала на самых престижных профессиональных конкурсах: "Учитель года", "Женщина – директор года", "Лидер образования". Много лет под ее руководством воплощается в жизнь проект "Школа Сотворчества как технология здоровья".

В первый день съезда состоялось пленарное заседание "От студента до народного учителя: трансформация опыта и векторы будущего", на котором шла речь о значении педагогического опыта народных учителей для настоящего и будущего российского образования.

Народный учитель Российской Федерации – высшее почетное звание, которое присваивается за выдающиеся заслуги в области педагогики. В настоящее время звания "Народный учитель" удостоены всего 89 человек, трое - тюменские: Ольга Ройтблат, Анатолий Кугаевский и Лидия Русакова.

Программой съезда запланированы также мастер-классы народных учителей, посвященные тиражированию моделей профессионально-личностного развития педагога в современном мире.