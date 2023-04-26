Молодогвардейцы устроят концерты во дворах тюменцев

09:15 26 апреля 2023
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Акцию "Парады у дома" проведут в Тюмени 9 мая. Молодогвардейцы исполнят военные песни и стихи для жителей областной столицы.

"Концерты позволяют жителям отметить День Победы и поделиться духом праздника с соседями. В этом году это важно, как никогда — на передовой снова наши бойцы борются за правду", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Теги: ветераны , День Победы , концерты
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