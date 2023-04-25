Заводоуковск отмечает 100-летие ветерана войны Галины Плоцкой

Фото - Пресс-служба администрации Заводоуковского ГО

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Ивановна Плоцкая отмечает 100-летие, а праздник случился у всего города Заводоуковска.

У дома именинницы устроили импровизированный концерт. Юбиляру вручено персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина. Поздравить Галину Ивановну пришли глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук, активисты областного движения "Бессмертный полк", начальник управления соцзащиты Ирина Моисеева, юнармейцы, участники конного клуба, соседи и другие жители округа.

Поздравительную телеграмму направил Губернатор Александр Моор:

Ваш личный неоценимый вклад в приближение Победы, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории. Ваш фронтовой путь заслуженно отмечен высокими государственными наградами и уважением соотечественников. Искренне благодарю Вас и желаю сибирского здоровья, хорошего настроения, всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Галину Плоцкую мобилизовали в первые дни Великой Отечественной войны, она была студенткой медицинского училища. Днем и ночью спасала раненых бойцов в эвакогоспитале №3649, развернутом в Казани. С 1943 года госпиталь шел следом за фронтом. Галина Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова. Почти 40 лет Галина Ивановна проработала в медицине. Сейчас ветеран живет с дочерью.