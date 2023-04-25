В Тюменской гордуме рассмотрят кандидатуру Степана Загриняева для включения в Книгу Почета

Инициатором внесения имени Степана Загриняева в Книгу Почета выступило Тюменское региональное отделение Всероссийского военно-исторического общества.

Степан Федорович Загриняев являлся с 1939 по 1943 годы председателем Тюменского горисполкома и лично занимался в годы Великой Отечественной войны размещением эвакуированных в наш город предприятий и граждан. Он родился в 1905 году в селе Муравлянка Горловского района Московской области в крестьянской семье. В девятилетнем возрасте остался сиротой. После учебы и работы в 1938 году его командировали в Тюмень, затем он был избран председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся.

В годы войны Степан Федорович организовал в Тюмени прием и размещение тела В.И. Ленина, архивных документов из Ленинграда и ценностей крымских музеев. При его участии были сформированы стрелковые дивизии, истребительно-противотанковые бригады, размещены три военнопехотных училища, 35 местных предприятий переориентированы на выпуск оборонной продукции.

Благодаря неравнодушию и инициативе Степана Федоровича был организован сбор денежных средств на строительство танков, самолетов, бронепоезда, поезда-бани. Тюменцы собирали посылки для бойцов Красной армии, оказывали адресную помощь семьям погибших на войне тюменцев, инвалидам и сиротам.

"Степан Федорович Загриняев своим трудом оставил след в истории нашего города. В непростых условиях военного времени он решал актуальные проблемы, создавал необходимые условия для работы и быта горожан, прибывших в Тюмень советских граждан и коллективов предприятий", – отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный.

Вопрос о занесении в Книгу Почета города Тюмени имени Загриняева городские депутаты рассмотрят на заседании думы, которое запланировано на 27 апреля.