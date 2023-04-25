"Росмолодежь" даст тюменцам около 13 млн руб на шесть проектов

09:29 25 апреля 2023
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Подведены итоги конкурсного отбора среди образовательных организаций высшего образования в 2023 году, по итогам 6 тюменских проектов получат порядка 13 миллионов рублей от "Росмолодежи".

 Проекты - победители ТюмГУ:

Лагерь-интенсив для студентов-предпринимателей “Дело” - 1,48 млн рублей.

Медиашкола ТюмГУ - 1 млн рублей.

Программа развития амбассадоров возможностей - 4,33 млн рублей

Школа по развитию студенческих советов УФО - 3,169 млн рублей

Форум целей устойчивого развития - 612 тыс рублей.

Комплекс мероприятий "От Садовой до Дзержинского" - 368 тыс рублей.

Победителями Росмолодёжь.Гранты стали 687 проектов из 184 вузов. Общий объём финансирования составил почт 899 млн рублей.

Теги: гранты , Росмолодежь
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