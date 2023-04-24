Ветераны Ярковского района принимают поздравления с Днем Победы

На фото - Антонина Ордина

Когда началась война, Антонине Григорьевне Ординой, жительнице с. Усалка Ярковского района, было десять лет. Как вспоминает Антонина Григорьевна, тяжело трудились абсолютно все: "Не было женщин, детей, все были колхозники….".. Отца и старшего брата забрали на фронт. После войны трудилась на звероферме, и продолжала работать там всю свою жизнь. Отец и брат вернулись живыми. Брат, участник Великой Отечественной войны, жив и сейчас. Ему 98 лет. Живет в Тюмени.

Жительницы села Покровского Ярковского района Валентина Прокопьевна Степанова и Нина Ильинична Ситникова также в годы войны работали в колхозе и на лесозаготовках. После войны Валентина Прокопьевна стала учителем и проработала всю жизнь в Покровской средней школе, получила звание "Отличник народного просвещения". Нина Ильинична стала фармацевтом. При ней шло строительство Покровской аптеки, в которой она трудилась до выхода на пенсию.

Ветераны и сегодня полны оптимизма и веры в лучшее. Искренне поддерживают ребят, участвующих в специальной военной операции.

На сегодня в Ярковском районе проживают 60 тружеников тыла и один участник Великой Отечественной войны, которому в этом году исполняется 99 лет.

В поздравлении ветеранов принимают участие глава муниципалитета, главы сельских поселений, председатель районного совета ветеранов, начальник отдела социальной защиты населения.

На общем фото (слева направо): глава Дубровинского сельского поселения Валерий Дмитриевич Федотов, ветеран Великой Отечественной войны Антонина Григорьевна Ордина, начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Васильевна Колчанова, председатель районного совета ветеранов Раиса Ганниятовна Фомина.