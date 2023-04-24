Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в донорской акции

Волонтёры АО "Транснефть – Сибирь" в Тюмени стали участниками донорской акции. Мероприятие приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть" и ко Дню мецената и благотворителя в России.

Процедура забора крови проводилась на Тюменской областной станции переливания крови в Тюмени, куда прибыли добровольцы предприятия. После обязательных исследований кровь будет направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

"Сотрудники "Транснефть – Сибири" у нас являются активными донорами: многие из них приходят к нам регулярно, а часть – участвуют в акциях. Главное для донора – быть здоровым, выполнять все рекомендации наших специалистов. Нефтепроводчики очень дисциплинированы, ведут здоровой образ жизни и, практически 100% донорской крови, которую они сдают, попадает в банк крови", - рассказала заведующая отделом заготовки крови и её компонентов Тюменской областной станции переливания крови Ю.А. Симонова.

Корпоративное волонтёрское движение АО "Транснефть – Сибирь" активно развивается с 2018 года. Количество сотрудников и членов их семей – а это больше 7,5 тысяч человек, вовлечённых в добровольческие и патриотические мероприятия предприятия, - постоянно растёт. С 2022 года коллектив нефтетранспортного предприятия активно принимает участие в донорских акциях. За предыдущий год и начало 2023 года свою кровь сдали 172 работника – это более 77 литров крови. Добровольцы предприятия приходят на донацию как самостоятельно, так и участвуют в корпоративных волонтёрских мероприятиях.

"Первый раз я сдала кровь для близкого человека. Знаю, насколько это важно и нужно. Теперь я прихожу на станцию переливания крови регулярно и делаю это безвозмездно. Я буду счастлива, если моя кровь кому-то поможет. В этот раз приехала со своими коллегами, централизованно. Очень приятно, что наша компания поддерживает донорство и развивает волонтёрское движение", – отметила волонтер, специалист экономического отдела АО "Транснефть – Сибирь" Е.А. Рыжкова.