Мастерицы Тобольского района создадут большое панно

К 100-летию Тобольского района мастерицы создадут большое панно из вышивальных этюдов, сообщает администрация муниципалитета. Такой подарок готовит местный совет ветеранов. Для юбилейного панно сотворили более 120 тематических работ. На них изображены достопримечательности, животные и растения, которые можно встретить в районе, сообщила Тюменская линия.

Председатель совета ветеранов Надежда Фоминых рассказала, что коллективная работа рукодельниц тобольских сел будет состоять из двух частей размером 1,5х2 метра.

"Уже готовы этюды. Теперь предстоит большая и кропотливая работа: собрать из частей единую композицию", - рассказала она.