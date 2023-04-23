Какие работы на садовых участках нужно провести в апреле

До начала мая дачникам надо успеть сделать многое: прививки, подкормить и обработать деревья от вредителей. Если растения подтоплены – прокопать водоотводы.

- В тех местах, где кору основательно подпортили грызуны, и она повреждена до самой древесины, можно обработать противогрибковым препаратом, глиняной болтушкой ли бордоской жидкостью. Затем замазать пастами РанНет, БлагоСад или Живица.

Подкормите сад мочевиной или аммиачной селитрой, чтобы обогатить почву азотом. Норма внесения – 30-50 граммов на 1 кв.м. Можно приготовить лакомку саду из птичьего помета – 150-200 граммов на 1 кв.м. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после нее замульчируйте торфом или перегноем, чтобы замедлить испарение влаги, - рассказала дачница Марина Занкова.

С посадкой саженцев пока не стоит спешить. Это лучше сделать, когда почва прогреется на глубину примерно 50 см – ближе к маю, сообщила Мегатюмень.