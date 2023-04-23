Динамика оборота оптовой торговли Тюменской области является рекордной

По данным Росстата, Тюменская область установила рекорд: в январе-феврале 2023 года индекс составил 162,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чуть меньше - в Еврейской автономной области (160,6%) и Северной Осетии (160,1%).

Оборот оптовой торговли в регионе составил 167 млрд 16,6 млн рублей. В УрФО за эти два месяца – 1 трлн 340 млн рублей, в России – более 18 трлн рублей, из которых 5,7 трлн приходится на Москву. Хотя индексы показали снижение: 98,8% в федеральном округе и 86,6% по стране.

В УрФО в плюсе оказались Челябинская (119,1%) и Курганская (102,1%) области. В ХМАО-Югре индекс 96,4%, в Свердловской области – 90%, в ЯНАО – 79,3%. В абсолютных цифрах по оптовой торговле лидируют Свердловская (653,7 млрд) и Челябинская (210,1 млрд рублей) области. Тюменская область замыкает тройку лидеров, сообщил Вслух.ру.