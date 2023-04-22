Можно ли делать лазерную коррекцию после 40 лет, рассказали тюменцам

Нужно ли успевать делать лазерную коррекцию зрения до 40 лет, рассказала врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера Мария Лаврентьева.

"Лазерную коррекцию можно делать в любом возрасте, он не является противопоказанием. Но те, кто после 40 лет решаются на такую операцию, должны учитывать, что зрение вдаль восстановится, а вблизи будет плохим. После 40 лет начинаются возрастные изменения", - говорит офтальмолог.

После лазерной коррекции зрение не должно ухудшиться. Если это произошло, то причина не в проведенной операции, а в других факторах, уточняет "АиФ-Тюмень".

"Если лазерная коррекция проводилась в 20 лет, а в 60 лет пациент пожаловался на ухудшение зрения, то скорее всего, это катаракта. И это не значит, что миопия снова начала прогрессировать, скорее всего, есть сопутствующие заболевания", - резюмировала доктор.