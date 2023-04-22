В Викуловском районе вручили подарки и губернаторские поздравления ко Дню Победы

21 апреля принимал поздравления и подарки участник Великой Отечественной войны Анатолий Трофимович Кожевников. В гости к ветерану пришли глава Коточиговского сельского поселения - участник боевых действий в Афганистане Алексей Романов, депутат думы Коточиговского сельского поселения – командир военизированного класса Алексей Уткин, курсанты военизированного класса "Витязь", представители комплексного центра соцобслуживания Викуловского района.

96-летний ветеран, вспоминая годы войны, рассказал, что в составе артиллерийской части дошёл до Берлина, после войны домой вернулся только в 1955 году, работал заместителем председателя Викуловского сельпо, а потом председателем сельпо в с. Ермаки Викуловского района. С 1961 года до пенсии работал в совхозе "Коточиговский". В настоящее время проживает с дочерью в с. Коточиги. Анатолий Трофимович с радостью ждет День Победы.

Всего в Викуловском районе поздравления губернатора Тюменской области и подарочные наборы тюменских производителей получили 88 ветеранов Викуловского района, региональную единовременную помощь получили 448 жителей района. Поздравления организовали специалисты комплексного центра соцобслуживания Викуловского района, представители органов местного самоуправления и первичных ветеранских организаций.