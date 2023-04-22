Количество заявлений о регистрации недвижимости выросло в регионе в три раза

В 1 квартале 2023 года в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области поступило 909 224 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила 31,2%.

На учет и регистрацию недвижимости подано 82,6 тысячи заявлений, из них: на кадастровый учет – 9,4 тыс., на регистрацию прав – 65,7 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 7,5 тыс.

В электронном виде с января текущего года по март включительно поступило 43,4 тыс. заявлений, что составило 52,5% от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию.

Доля электронных заявлений о регистрации ипотеки за первый квартал составила 76,4%, договоров долевого участия – 93,2%, сообщила Мегатюмень.