В "Олимпийской ребячке" подвели итоги III Культурно-образовательного форума Тюменской области (КОФ ТО)

На участие в форуме поступило почти 800 заявок, рассказывает директора областного департамента культуры Елены Майер. В этом году он проходил четыре дня и включил: детскую программу, лекторий "Культура 2.0", специальную образовательную программу для руководителей отрасли и выездной интенсив для сотрудников учреждений, которые занимаются проектной деятельностью.

Победителем Детского дня КОФ форума стал проект из Сорокинского района "Сказочный мир театра теней". Проект оценили на муниципальном уровне и реализовали в детских садах Сорокинского района. В августе авторы представят свой опыт на всероссийском Детском культурном форуме в Москве.

Традиционная концепция "4К Культура" стала основой треков выездного интенсива "Культурный университет", программным директором которого выступил сооснователь агентства "Команда+1" и стартапа "Темза" Максим Шелунцов.

Для студентов провели практические занятия по сервис-дизайну, источникам финансирования культурных инициатив, позиционированию и т.д. Наставниками студенческих команд стали ведущие менеджеры и деятели культуры России. В церемонии закрытия форума приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик и представители бизнеса, сообщил департамент культуры Тюменской области.