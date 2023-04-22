Клещи опасны как для людей, так и для животных

Больше других от клещей страдают собаки. Они при укусе заражают четвероногих тяжелым заболеванием – пироплазмозом. Ветеринары чаще называют его бамбелиозом.

- Капли на холку, таблетки и ошейники – основные способы защиты собак от укусов кровососущих, - поясняет ветеринар Мария Иванова. - Если собака регулярно гуляет в парке, на даче и периодически купается в водоемах, подойдут таблетки от клещей. Другие средства защиты частично смываются водой. Все противоклещевые препараты можно использовать вместе с глистогонными препаратами.

Следует внимательно читать инструкцию к препарату перед тем, как обрабатывать животных от паразитов. Там же указана периодичность обработки собаки от клещей, ее всегда проводят строго по инструкции, чаще всего – каждые 1-3 месяца в зависимости от препарата.

После акарицидной обработки участка от клещей собаке можно сколько угодно гулять по территории участка уже через 3 часа. За это время членистоногие успеют погибнуть.

Химические вещества действуют также на других летающих насекомых: мух, мошек, комаров, ос и пчел. Будьте осторожны, если рядом есть пасеки, уточняет КП-Тюмень.