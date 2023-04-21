За пожарной безопасностью на тюменских дачах следят с помощью беспилотника

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области и Тюменской областной службой экстренного реагирования проводит патрулирование садоводческих обществ с применением беспилотного летательного аппарата с функцией оповещения населения.

В ходе патрулирования сотрудники доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае возникновения пожара.

Информируют о запрете посещения гражданами лесов, разведения костров, сжигании мусора, запрете приготовления пищи на открытом огне.

Напоминают о том, что на придомовой территории необходимо иметь первичные средства пожаротушения, бочку с водой, проводить своевременную очистку сухостоя вокруг своих домов и садовых домиков.