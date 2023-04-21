Тюменец — в числе победителей V Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

15:49 21 апреля 2023
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Тюменец Николай Воротников вошел в числе победителей V Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине",  церемония награждения победителей состоялась в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве 19 апреля. На конкурс свои работы представили 5719 ребят из 89 регионов России и 35 стран. Победители конкурса были определены экспертным советом и почетным жюри конкурса.

"Расскажи миру о своей Родине" - это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, развитие дружественных межнациональных отношений. В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы - презентации с обязательным переводом на иностранный язык.

 Конкурс организован автономной некоммерческой организацией "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи" совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

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