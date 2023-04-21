Голышмановцы поздравляют своих ветеранов с Днем Победы

В Голышмановском округе, как и во всей Тюменской области, продолжаются поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому ветерану вручают именное поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочный набор тюменских производителей.

Ветеранов в Средних Чирках Голышмановского ГО чествовали руководитель Среднечирковской сельской администрации, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник полиции в отставке Юрий Леонидович Пуртов, представители межрайонного управления социальной защиты, местные активисты, добровольцы и школьники.

Среди тех, к кому пришли гости - Тамара Филипповна Путилова, труженик тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны. Тамаре Филипповне 94 года, живет она там же, где и родилась - в Средних Чирках. С мужем прожили тридцать лет, воспитали троих детей.

Поздравления приняла еще одна жительница Средних Чирков - Лукерья Агаповна Цьонь, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны.

Лукерья Агаповна родилась в 1929 году в Воронежской области. Когда началась война, Лукерье было 12 лет, училась она в пятом классе. Больше уже не пришлось ходить на учебу. Вспоминает, что жили очень близко к фронту, поэтому в свои 12 лет чувствовала себя на все 20. Копали окопы, ходили в госпиталь стирать бинты. Там раненые просили написать письма домой: "Напиши, доченька, что жив!". Во время бомбежки Лукерью ранило в руку, поэтому в поле ее не брали работать, отправили почту разносить, а когда пришло извещение про то, что отец без вести пропал на Белорусском фронте, носила его несколько дней в сумке, не знала, как матери об этом сказать. Одежды не было, солдаты отдали сапоги и шинель, мама подрезала ее, вот в этом она и разносила зимой почту. В 2003 году Лукерья Агаповна переехала из Донецкой области к дочери в Голышмановский округ.