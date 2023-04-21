Тюменские "серебряные" добровольцы вошли в число лучших в стране

19 апреля на конференции в пресс-центре ТАСС в Москве были подведены итоги третьего Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, победителями стали проекты для старшего поколения из 11 регионов страны, в том числе Тюменская область.

Штаб-квартира "серебряного" добровольчества – это готовая модель волонтерского центра, который имеет филиалы в 25 муниципальных образованиях Тюменской области и объединяет более 8000 "серебряных" волонтеров.

Организация волонтерской деятельности в штаб-квартире осуществляется комплексно и задействует значительное число различных механизмов. Структура проекта градируется как по традиционным направлениям (социальное, профилактическое, событийное и т.д.), так и в рамках оригинальных волонтерских проектов: "Бабушки особого назначения", "ГидыTMN55+", "Бабушкин воркаут", "Герань MEDIA", добровольческое ателье "АРТ-изба".

Отметим, более 525 тысяч человек стали благополучателями практик активного долголетия, принимавших участие во всероссийском отборе. Для тиражирования эксперты выбрали из 923 заявок 113 практик, в том числе 15 победителей. Все они войдут в сборник лучших практик "Активное долголетие 2022", получат поддержку в продвижении и будут рекомендованы для масштабирования по всей стране.

Узнать подробную информацию о проекте можно по номеру телефона (3452) 51-50-51, отдел по содействию активному долголетию регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.