Подведены промежуточные итоги конкурса "Педагог года Тюменской области"

Жюри XXXI конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области" подвело промежуточные итоги: 20 апреля были объявлены имена суперфиналистов в 9 конкурсных номинациях. В списке 53 человека, сегодня им предстоят новые конкурсные испытания.
Дипломы вручили всем участникам главного регионального конкурса Года педагога и наставника - это почти 160 человек со всей Тюменской области. Имена победителей и призеров станут известны уже завтра, 22 апреля во время торжественной церемонии закрытия конкурса.
Трансляция конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области 2023" и объявление суперфиналистов здесь.
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