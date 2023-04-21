Подведены промежуточные итоги конкурса "Педагог года Тюменской области"

Жюри XXXI конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области" подвело промежуточные итоги: 20 апреля были объявлены имена суперфиналистов в 9 конкурсных номинациях. В списке 53 человека, сегодня им предстоят новые конкурсные испытания.

Дипломы вручили всем участникам главного регионального конкурса Года педагога и наставника - это почти 160 человек со всей Тюменской области. Имена победителей и призеров станут известны уже завтра, 22 апреля во время торжественной церемонии закрытия конкурса.

Трансляция конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области 2023" и объявление суперфиналистов здесь.