В Тюмени начались экскурсии "Автобуса памяти"

Интерактивный музей рассказывает о жизни тюменцев во время Великой Отечественной войны. Горожан ждут экскурсия от активистов регионального отделения "Молодой Гвардии" и театрализованная постановка, первая экскурсия прошла на пешеходной улице Дзержинского.
Расписание музея (может дополнятся):
21 апреля, 15:00-17:00 — парковка возле Тюменского технопарка (ул. Республики, 142 со стороны ул. Мельникайте);
26 апреля, 15:00-17:00 — сквер "Вьюжный";
6 мая, 14:00-17:00 — парковка возле Тюменского технопарка (ул. Республики, 142 со стороны ул. Мельникайте);
8 мая, 14:00-17:00 — парковка возле Конторы пароходства (ул. 25 октября, 23а, стр.1).
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