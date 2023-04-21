В Тюмени начались экскурсии "Автобуса памяти"

12:47 21 апреля 2023
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Интерактивный музей рассказывает о жизни тюменцев во время Великой Отечественной войны. Горожан ждут экскурсия от активистов регионального отделения "Молодой Гвардии" и театрализованная постановка, первая экскурсия прошла на пешеходной улице Дзержинского.

Расписание музея (может дополнятся):

 21 апреля, 15:00-17:00 — парковка возле Тюменского технопарка (ул. Республики, 142 со стороны ул. Мельникайте);

 26 апреля, 15:00-17:00 — сквер "Вьюжный";

6 мая, 14:00-17:00 — парковка возле Тюменского технопарка (ул. Республики, 142 со стороны ул. Мельникайте);

8 мая, 14:00-17:00 — парковка возле Конторы пароходства (ул. 25 октября, 23а, стр.1).

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