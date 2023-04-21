В Тюмени начались экскурсии "Автобуса памяти"

Интерактивный музей рассказывает о жизни тюменцев во время Великой Отечественной войны. Горожан ждут экскурсия от активистов регионального отделения "Молодой Гвардии" и театрализованная постановка, первая экскурсия прошла на пешеходной улице Дзержинского.

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